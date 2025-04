OM : Le onze face à Monaco avec une surprise en attaque !

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco au stade Louis II pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match !

Pour ce match à Monaco, Roberto De Zerbi doit se passer de plusieurs de ses éléments mais peut compter sur les retours de Murillo, Moumbagna,Amine Harit et surtout Amine Gouiri.

Rowe titulaire !

Rulli est titulaire dans les buts. La défense à trois est composée de Garcia, Murillo et Kondobgia. Quentin Merlin reste à son poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique occupe le côté droit. Rongier accompagne Bennacer au milieu. Rabiot est reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé axial droit, tandis que Roweest aligné à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM face à Monaco :

Rulli

Murillo Kondogbia Garcia

Henrique Rongier Hojbjerg Merlin

Greenwood Rabiot

Rowe

L’Arbitre de cet AS Monaco – OM

L’arbitre désigné pour As Monaco – Olympique de Marseille ce dimanche est Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Ruddy Buquet. Les deux arbitres assistants vidéo seront Hamid Guenaoui et Alexandre Castro.

La Météo

Prévision météo à Monaco à 17h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 28%)

– Pourcentage de pluie : 1%

– Température 16°C / ressentie 15°C

– Vent : ENE 15 km/h

– Taux d’humidité : 76%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM ASM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 43 Match nul : 26 Victoires ASM : 37

Déclarations d’avant-match

De Zerbi : “Ce n’est pas le dernier match mais il est déterminant sans aucun doute.Ce sera difficile, pour nous comme pour eux (…) j’espère qu’on est prêt à mener cette bataille. Rongier et Kondogbia sont des joueurs formidables mais ce ne sont pas des défenseurs.” Avec seulement Cornelius comme véritable défenseur de métier, l’entraîneur doit s’adapter : “Je regarde les qualités de mes joueurs et j’essaie de les mettre au meilleur poste.” Il évoque aussi les erreurs contre Toulouse : “Nous n’avons pas beaucoup de défenseurs en ce moment… tout le monde doit faire quelque chose en plus.”

Adi Hütter : “J’ai vu leur match contre Toulouse (succès 3-2), comme la plupart de leurs confrontations cette saison. Ils ont une idée et une structure claires, mises en place par Roberto De Zerbi. Je sais qu’ils n’ont qu’un vrai défenseur à disposition dans cette charnière à trois dans l’axe, et parfois ils ont des difficultés dans ce domaine, comme nous en avons. Donc nous devrons trouver la bonne solution pour cette confrontation, mais je suis persuadé que nous pouvons être une menace pour eux. C’est un match très important, je ne veux pas dire décisif, mais celui qui gagnera ce duel, s’il y en a un, aura évidemment un avantage pour la fin de saison avant les cinq autres journées qu’il nous reste à disputer derrière. Même si chaque rencontre sera une grosse bataille, quand vous voyez la liste de nos adversaires ! Comme pour Nice, il s’agit d’une affiche classique du championnat de France contre Marseille. Et nous jouons à domicile, donc évidemment nous voulons remporter ce match ! Nous devons donc faire tout notre possible pour livrer une grosse performance”