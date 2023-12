OM : Le onze face à Montpellier avec une grosse surprise !

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier au Stade de la Mosson pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Voici le onze de Gennaro Gattuso !

Pau Lopez est titulaire dans les buts avec une défense à 3 : Mbemba, Gigot, Balerdi. Au milieu, retour de Kondogbia dans le onze avec Veretout. En pistons : Murillo et Clauss respectivement à droite et à gauche. Pour animer l’attaque, Ounahi est positionné en numéro 10 avec Ndiaye et Aubameyang.

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Murillo Veretout Kondogbia Ounahi Lodi

Aubameyang Ndiaye

Confrontations OM MHSC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 22 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

Gattuso doit faire avec les blessures de Rongier et Correa, Lodi sera lui suspendu pour ce MHSC – OM. « Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le groupe. On a l’entraînement ce soir. Je vais parler avec le médecin mais pour l’instant, on a que Correa et Rongier qui ne sont pas disponibles. Lodi est suspendu et n’est pas à disposition pour être dans le groupe », avant d’évoquer le club montpelliérain « Montpellier, une équipe forte sur les transitions, qui fait peur sur les contre-attaques. A nous de faire attention. Je dis aux joueurs de ne pas penser aux vacances, de ne pas penser à papa, maman, papi, mamie, car si on fait ça, on va encaisser beaucoup de buts. Dans les premières années de ma carrière, c’était désastreux pour moi à partir du 15 décembre. Ma femme m’en parlait beaucoup. Je dépensais beaucoup d’énergie à penser aux cadeaux de Noël, à la famille, tout ça »