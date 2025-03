OM : Le onze face à Reims avec Cornelius et Lirola !

L’OM doit s’imposer et profiter de la défaite de l’OL vendredi en attendant la confrontation Nice vs Monaco ce soir. Ce déplacement face à Reims est une occasion de lancer une nouvelle série de victoire… Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match !

Pour ce match à Reims, Roberto De Zerbi doit se passer de Moumbagna mais aussi d’Amine Harit et surtout de Pierre-Emile Højbjerg. De plus, l’italo-brésilien Luiz Felipe Ramos est aussi forfait. Par contre, Bennacer, forfait face au PSG, et Rabiot, blessé avec l’Equipe de France, sont disponibles et donc dans le onze. Murillo pourrait lui aussi retrouver sa place.

Rulli est titulaire dans les buts. La défense à trois est composée de Cornbelius et de Balerdi. La troisième place est octroyé à Lirola. Quentin Merlin retrouve son poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique occupe le côté droit. Rongier accompagne Kondogbia au milieu. Rabiot est reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé axial droit, tandis que Gouiri est aligné à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM face à Reims :

Le onze de départ Probable : Rulli – Lirola, Balerdi, Cornelius, Merlin – Henrique – Rongier, Kondogbia – Rabiot – Greenwood, Gouiri

🚨 𝗟𝗘 𝗫𝗜 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗘𝗡 : Votre avis sur cette composition concoctée par Roberto De Zerbi 🇮🇹 pour affronter Reims❓#TeamOM #SDROM pic.twitter.com/V4wJYAmPma — MercatOM (@Mercat_OM) March 29, 2025

🎙️ »Bennacer et Murillo sont disponibles, je ne prendrai pas de risque, mais on verra bien. »#DeZerbi : « Je pense que la trêve est arrivée au bon moment, notamment pour les blessés qui ont pu bien récupérer. #Bennacer et #Murillo sont disponibles, je ne prendrai pas de risque,… pic.twitter.com/u6px3ZrDfP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 28, 2025

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a fait le point sur son groupe. « Je pense que la trêve est arrivée au bon moment, notamment pour les blessés qui ont pu bien récupérer. Bennacer et Murillo sont disponibles, je ne prendrai pas de risque, mais on verra bien. On n’a pas pris autant de points qu’on aurait voulu sur les 4 derniers matches, mais les trois derniers ont été bien joués de notre part. Je ne suis pas préoccupé par les performances, mais ça nous énerve d’avoir perdu des points en route. »