OM : Le onze marseillais avec Rowe et Henrique face à Rennes !

L’Olympique de Marseille reçoit Rennes ce soir à 21h au Stade Vélodrome pour le compte de la 34e journée du championnat de France.Voici le onze aligné par De Zerbi pour ce match décisif face au HAC !

Pour ce match face au Stade Rennais, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Mais en plus de Rongier, le coach italien sera privé de Geoffrey Kondogbia également forfait pour cette rencontre !

Ramos en défense, Rowe à gauche !

Rulli est le titulaire dans les buts. Si De Zerbi aligne une défense à 4, elle est composée de Balerdi, Ramos, de Murillo à droite et de Luis Henrique a priori à gauche. Rongier accompagne Hojbjerg et Rabiot alignés dans l’entrejeu olympien ce samedi. Greenwood est titularisé sur l’aile droite, tandis que Luis Henrique laisse sa place à gauche à Rowe. Gouiri enchaîne une nouvelle titularisation à la pointe de l’attaque !

Le onze de l’OM face au HAC :

Rulli

Murillo, Balerdi, Ramos, Henrique

Bennacer, Hojbjerg – Rabiot

Greenwood, Henrique Rowe

Gouiri

L’Arbitre de cet OM – Rennes

L’arbitre du match entre l’OM et Rennes sera Jérémie Pignard. Il sera assisté par Aurélien Drouet et Julien Haulbert. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Ruddy Buquet. Les deux arbitres assistants vidéo seront Bastien Dechepy et Julien Schmitt.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 19°C / ressentie 17°C

– Vent : SE 17 km/h

– Taux d’humidité : 65%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Rennes (championnat)

Victoires de l’OM : 49 Matchs nuls : 33 Victoires Rennes : 33

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : “À partir de dimanche, on aura le temps de parler avec le club, de faire le bilan, car cela a été une longue saison qui n’a pas été facile. Ma volonté est de rester ici, je l’ai dit plusieurs fois. Il faut qu’on parle avec le club, le président, le propriétaire, tous les dirigeants, pour voir ce qu’il faut améliorer, ce qui ne s’est pas bien passé et pouvoir programmer le futur. Pour l’OM, arriver en Ligue des champions est un point de départ. Ce n’est pas une arrivée. C’est quelque chose qui devrait être normal. Les autres équipes ne dorment pas. Lille, Lyon, Nice, Lens, Strasbourg, Rennes… Ce sont des équipes compétitives, de gros concurrents”.

Habib Beye : “Il y a une émotion particulière. C’est un club qui m’a marqué en tant que joueur. Maintenant, ce n’est pas le retour d’Habib Beye au stade Vélodrome. C’est le stade Rennais qui va jouer l’Olympique de Marseille. C’est l’objectif principal. Il faut être froid au niveau des émotions (…) Je vais croiser des gens que je connais et que j’apprécie. Je retrouve un stade que je connais, j’ai une affection pour ce club, mais le Stade Rennais est le plus important”