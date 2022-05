OM: Le onze officiel de Sampaoli face à Feyenoord !

Ce soir à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit Feyenoord lors des demi-finales de Conference League retour au Vélodrome. Quelle équipe Jorge Sampaoli a choisi d’aligner face aux Néerlandais?



Jorge Sampaoli dispose d’un groupe complet pour ce match face à Feyenoord malgré quelques absences. En effet, Balerdi (opéré de l’épaule) et Konrad (blessé) ne sont logiquement pas convoqués par le tacticien argentin pour ce match de mercredi soir. Alvaro (écarté) et Luis Henrique (non qualififé) sont aussi absents. Milik est bien de retour et s’est dit « prêt à 100% » si le coach fait appel à lui en conférence de presse.

Mandanda est titulaire dans les buts pour la suite de la Conférence League. Devant lui, en défense centrale, Saliba et Kamara sont présents avec Rongier en latéral hybride et Luan Peres latéral gauche. Le milieu de terrain est composé de Gueye, Gerson et Guendouzi. Payet est aligné avec DIeng et Harit, laissant Under et Milik sur le banc.

Milik titulaire ?

Mandanda Rongier Saliba Kamar Peres Guendouzi Gueye Gerson

Harit Dieng Payet

Cela dépendra essentiellement de l’idée de s’installer dans le camp adverse — Sampaoli

« On a d’abord joué à domicile puis à l’extérieur depuis le début de la saison, là c’est une opportunité que nous donne le football d’inverser le résultat du match aller. C’est un match qu’on aurait pu gagner aussi. Cela a été un match très disputé avec beaucoup d’occasions. On espère que celui-ci sera différent, plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que c’est là que se trouve la clé de la qualification. Cela dépendra essentiellement de l’idée de s’installer dans le camp adverse, et de dominer à partir de ce contrôle footballistique. On l’a vu tout au long de la saison, c’est grâce à cela que nous sommes encore en course. Si on s’enerve on risque de se trouver face à des situations défavorables. On a une forme de jeu, il faut qu’on la respecte » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse (04/05/22)

« C’est un bon résultat pour nous, mais on sait que c’est dur de jouer à Marseille. On a eu beaucoup de bons adversaires, mais c’est la meilleure équipe qu’on ait affrontée jusqu’ici. On va là-bas avec un bon résultat en main, mais on sait très bien que ce n’est pas encore fait » Arne Slot— Source: Conférence de presse