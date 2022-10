OM : Le onze, sans surprise, de Tudor pour affronter Francfort !

C’est le cinquième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions ! Pour le déplacement à Francfort, Igor Tudor a choisi de faire confiance à son même onze que face au RC Lens !

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions après avoir enchaîné deux victoires face au Sporting. Pour cette rencontre, Igor Tudor fait confiance à Pau Lopez dans les buts. Le trio défensif est composé de Gigot, Mbemba et Balerd en l’absence de Kolasinac.

Du grand classique pour les postes de pistons droits et gauches : Clauss et Tavares. Valentin Rongier sera accompagné par Veretout. En attaque, le coach croate aligne Guendouzi, Harit et Alexis Sanchez !

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Clauss Veretout Rongier N.Tavares

Guendouzi Harit Alexis Sanchez

Déclarations d’avant-match

« Bailly est absent, Kolasinac il y avait un risque de second jaune, là il est avec nous à 100%. Gueye est absent pour un coup au genou. Ce que j’ai ressenti après le match de Lens était correct. Je peux seulement vous dire que l’équipe est prête pour le match de demain. (…) Au match aller, le problème est venu de la blessure de nos défenseurs. Ce n’était pas facile. Mais bien sûr Francfort a plein d’atouts mais on sera prêt pour demain. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (25/10/2022)

» Ils (les Marseillais) ont gagné les deux matches de Ligue des champions contre le Sporting entre leurs défaites en Championnat. Certains de leurs matches ont été très serrés. Sur le chemin du retour de Gladbach samedi, nous avons regardé leur match contre Lens (1-0 en faveur des Sang et Or) et ils auraient pu le gagner. C’était un match de Ligue 1 typique, très physique, incroyablement intense avec des duels musclés. C’est aussi sur ça que je les attends. Demain (mercredi) sera un match serré car l’Olympique de Marseille sait que nous ne pouvons plus les rattraper s’ils gagnent. Ils peuvent donc s’assurer de rester en Europe pendant l’hiver. C’est la situation de Marseille et ils vont donner tout ce qu’ils ont. Ce sera donc très serré mais nous nous sentons prêts pour ce match et cette situation. Ce sera à nous de le montrer. » Olivier Glasner – Source : Conférence de presse (25/10/22)