OM : Le onze sans Under mais avec Bakambu face au PAOK !

L’OM se déplace sur la pelouse du PAOK ce soir pour le compte du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Voici le onze aligné par Jorge Sampaoli pour cette rencontre !

Jorge Sampaoli fait de nouveau confiance à Mandanda dans les buts avec Saliba, Caleta-Car et Luan Peres sont accompagnés par Lirola en défense. Rongier retrouve une position de milieu avec Gueye et Guendouzi. Payet est accompagné par Harit et Bakambu en attaque !

Mandanda

Lirola Saliba Caleta-Car Peres

Guendouzi Rongier Gueye

Harit Bakambu Payet

Confrontations OM – PAOK en Ligue Europa Conférence

Victoires de l’OM : 1 Matchs nuls : 0 Victoires MHSC : 0

Déclarations d’avant-match

« Cédric (Bakambu) avait reçu un coup mais il va beaucoup mieux. Milik est toujours retenu par sa blessure contractée avec sa sélection. Sa blessure évolue favorablement mais le staff médical pensait qu’il n’était pas encore prêt. Caleta-Car peut jouer demain. Comment préparer ce match ? Un par un, d’abord le PAOK. Et non Milik n’a pas pu voyager avec nous, d’autres sont suspendus. Mais ceux qui sont venus avec nous sont tous des bons joueurs. » Jorge Desio – source : FCMarseille / Conférence de presse (13/04/2022)

« Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n’était pas correct. Plutôt que de critiquer ce que j’ai dit, je pense qu’il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu’il s’est passé avec les fans de Marseille et avec l’organisation. » Răzvan Lucescu – Source : Conférence de presse (13/04/2022)