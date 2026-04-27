OM : Le pari complètement fou de Nabil Djellit sur la fin de saison !

L’Olympique de Marseille a sans doute laissé filer bien plus que deux points dimanche soir au Vélodrome. Accrochés par l’OGC Nice (1-1), les Marseillais ont encore déçu dans un match qu’ils devaient absolument gagner pour rester crédibles dans la course au podium. À trois journées de la fin, ce nouveau faux pas condamne presque définitivement l’OM dans la bataille pour la Ligue des champions et confirme un peu plus l’échec d’une fin de saison totalement déraillée.

Dans la foulée de ce nul qui a glacé le Vélodrome, Nabil Djellit a réagi à chaud avec deux prises de position très commentées sur son compte X. Deux déclarations qui résument à elles seules le climat marseillais du moment : entre résignation sur le podium, mince espoir pour la 4e place… et un message très direct sur Elye Wahi.

« Je vais peut-être vous étonner mais je suis persuadé que l’OM va faire 9 pts sur les trois dernières journées de L1… Est-ce que ça suffira pour une 4e place, je le pense.. »

Le journaliste croit encore à un sans-faute de l’OM sur les trois dernières journées, malgré une dynamique sportive inquiétante et un groupe qui peine à dégager la moindre certitude. Un scénario optimiste, presque à contre-courant du climat actuel, mais qui laisse entendre qu’une qualification européenne reste encore mathématiquement jouable, au moins pour limiter la casse.

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Dans un second message, Nabil Djellit s’est montré beaucoup plus tranchant, à la fois sur la situation sportive du club… et sur le cas Elye Wahi, buteur dimanche soir.

« Bien content pour Wahi… Les Argentins n’ont pas arrêté de le pourrir. Ils ont été insupportables… L’OM peut oublier le podium. Il reste la quatrième place à jouer pour limiter la casse…»