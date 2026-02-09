OM : Le “péché originel” du mercato dénoncé par ce consultant sur la chaine l’Equipe !

Au lendemain de la lourde défaite face au PSG (0-5), l’Olympique de Marseille a quitté le podium de Ligue 1, dépassé par l’OL. Dans un contexte de résultats en chute, Jérôme Alonzo a ciblé un choix précis de la direction marseillaise : le départ d’Adrien Rabiot à l’été 2025.

Une saison qui bascule avec le départ de Rabiot selon Jérôme Alonzo

Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir, Jérôme Alonzo n’a pas mâché ses mots en analysant la trajectoire récente de l’OM. L’ancien gardien marseillais estime que le transfert d’Adrien Rabiot, survenu après la première journée de Ligue 1 2025/2026, constitue une erreur fondatrice. Le milieu international français avait quitté le club à la suite de la défaite à Rennes, dans un contexte de tensions internes, avant de s’engager avec l’AC Milan.

« Je pense que le départ de Rabiot, c’est le vrai péché originel et on en parle trop peu. Il a été vendu 10 M€ et j’avais déjà dit l’été dernier que cela coûterait plus que ces 10 M€ à l’OM en fin de saison. Il y a eu des raisons, il ne voulait pas prolonger, il y a eu la bagarre à Rennes. Racontez-nous ce que vous voulez, mais la saison a basculé à ce moment-là », a déclaré Alonzo.

Les choix de la direction marseillaise en question

Dans un championnat où l’Paris Saint-Germain domine toujours la Ligue 1, l’OM se retrouve désormais à la lutte pour les places européennes. Pour Alonzo, la comparaison avec l’Italie est éloquente. « Milan joue le titre en Italie et Adrien Rabiot y est pour quelque chose, et l’OM vient de sortir du podium. Ce joueur-là est un joueur différent et spécial, on peut se raconter ce que l’on veut, le départ d’Adrien Rabiot a été mal géré et c’est à partir de ce moment que la saison de l’OM est partie en travers. »

Ces propos interviennent alors que les décisions de Pablo Longoria et Medhi Benatia sont de plus en plus scrutées. La perte d’un cadre du milieu, capable d’apporter équilibre et leadership, continue d’alimenter le débat autour de la stratégie sportive marseillaise, au cœur de l’actualité immédiate de l’Olympique de Marseille.