OM : Le pire coach de ma carrière ? Michel…

Ancien espoir de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui joueur du Paris FC, Maxime Lopez s’est confié sur ses expériences avec les nombreux entraîneurs qu’il a connus au fil de sa carrière. Invité sur Canal+, dans l’émission « Détective Mathoux », le milieu offensif de 27 ans a livré une anecdote franche sur la période 2015-2016, marquée par le passage de Michel sur le banc de l’OM.

Le pire coach de sa carrière selon Lopez

Formé à la Commanderie, Maxime Lopez a eu l’occasion de côtoyer plusieurs entraîneurs à Marseille : Marcelo Bielsa, Michel, Rudi Garcia ou encore André Villas-Boas. Mais lorsqu’il a été invité à désigner le plus mauvais coach qu’il ait connu, le Marseillais n’a pas hésité longtemps. « C’est dur ça. Ah oui pardon, c’est bon je l’ai. C’est un bon coach, mais c’est Michel. Michel à Marseille, c’était compliqué », a-t-il déclaré sur Canal+.

Une phrase qui résume bien une saison 2015/2016 particulièrement difficile pour l’OM, marquée par des résultats décevants et une atmosphère tendue. Sous la direction du technicien espagnol, le club phocéen avait terminé à une modeste 13e place de Ligue 1, loin des ambitions européennes habituelles.

Un passage raté pour Michel à l’OM

Arrivé en août 2015 pour succéder à Marcelo Bielsa, Michel González n’a jamais réussi à imposer son style ni à fédérer son vestiaire. Ses relations avec certains cadres étaient tendues, et les jeunes issus du centre de formation, comme Maxime Lopez, n’ont pas trouvé leur place. Malgré quelques éclairs sur le plan offensif, l’équipe manquait de cohérence et de constance.

Depuis, Michel a poursuivi sa carrière d’entraîneur loin de l’Europe, et dirige aujourd’hui le club saoudien d’Al-Qadsiah. De son côté, Maxime Lopez a rebondi en France après des passages à Sassuolo et à Fiorentina, et reste attaché à son club formateur, malgré ce souvenir mitigé.

Cette sortie médiatique rappelle combien la période Michel à l’OM reste synonyme de désillusion pour beaucoup de supporters, mais aussi pour les jeunes talents marseillais de l’époque.