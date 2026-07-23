OM : le plan de Bruno Genesio passé au crible

L’arrivée de Bruno Genesio ouvre une nouvelle ère à l’Olympique de Marseille. Mais que faut-il attendre du nouvel entraîneur olympien ? Dans notre dernière vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille, nous revenons en détail sur son parcours, ses principes de jeu et ses résultats.

Nous analysons les systèmes utilisés par le technicien français, sa gestion des joueurs et les profils qu’il pourrait privilégier dans l’effectif marseillais. Ses passages à Lyon, Rennes puis Lille permettent également de mieux comprendre ses méthodes, ses points forts et les interrogations qui entourent son arrivée à la Commanderie.

Le mercato constitue aussi un enjeu central. Quel type de recrues peut correspondre à son football ? Comment adapter l’effectif actuel à ses exigences tactiques et à la nouvelle politique sportive de l’OM ?

Retrouvez notre analyse complète en vidéo pour tout savoir sur Bruno Genesio avant le début de la saison.