OM : le point sur l’infirmerie avant Nantes, Marseille n’a plus le droit à l’erreur

À trois journées de la fin de la saison, l’OM joue sa survie européenne. Après le nul frustrant concédé face à Nice au Vélodrome (1-1), Marseille se déplace à Nantes samedi avec une obligation simple : gagner. Dos au mur, les Olympiens doivent prendre neuf points sur leurs trois derniers matchs pour espérer accrocher l’Europe, sans avoir totalement leur destin entre leurs mains.

Avant ce rendez-vous capital à la Beaujoire, l’OM a fait un point sur son groupe via Olympique de Marseille.

La principale bonne nouvelle concerne Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif est de retour et postule à une place dans le groupe pour ce déplacement décisif.

En revanche, plusieurs absences sont déjà confirmées. CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir seront forfaits pour cette rencontre. Trois absences qui réduisent encore les options de Habib Beye, notamment dans l’entrejeu et la rotation défensive.

Le staff reste également prudent avec deux dossiers importants en attaque. Amine Gouiri et Igor Paixão, tous deux touchés ces derniers jours, font toujours l’objet d’une gestion individualisée. Leur situation sera ajustée jusqu’aux dernières heures avant le match, en fonction de leur évolution physique.

À l’heure où chaque point peut décider de la fin de saison marseillaise, l’état de l’infirmerie pèsera lourd dans la préparation d’un déplacement déjà sous très haute tension à Nantes.