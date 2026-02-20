Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Le premier groupe convoqué par Habib Beye
OM Actualités

OM : Le premier groupe convoqué par Habib Beye

Par La Redaction FCM -

L’Olympique de Marseille a dévoilé le groupe de 22 joueurs retenu par Habib Beye pour affronter le Stade Brestois 29 ce vendredi (20 h 45) en ouverture de la 23ᵉ journée de Ligue 1 ; l’effectif phocéen est presque au complet, seul Leonardo Balerdi est absent, suspendu, tandis que le reste de l’effectif, incluant des titulaires habituels comme Mason Greenwood, Amine Gouiri ou Pierre-Emile Højbjerg, figure dans la sélection pour ce déplacement en Bretagne. 

 

 

