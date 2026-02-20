OM : Le premier groupe convoqué par Habib Beye

L’Olympique de Marseille a dévoilé le groupe de 22 joueurs retenu par Habib Beye pour affronter le Stade Brestois 29 ce vendredi (20 h 45) en ouverture de la 23ᵉ journée de Ligue 1 ; l’effectif phocéen est presque au complet, seul Leonardo Balerdi est absent, suspendu, tandis que le reste de l’effectif, incluant des titulaires habituels comme Mason Greenwood, Amine Gouiri ou Pierre-Emile Højbjerg, figure dans la sélection pour ce déplacement en Bretagne.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SB29OM Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 pour cette rencontre face à Brest ⚔️ pic.twitter.com/2dyDjNjcfy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2026