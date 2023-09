OM : Le premier onze de Gennaro Gattuso pour le choc face à l’AS Monaco !

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco au stade Louis II pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Voici le onze de Gennaro Gattuso pour cette rencontre !

Le Clasico a laissé des traces ! Pour cette rencontre très importante, face à l’AS Monaco, Gennaro Gattuso proposer son premier onze ! Le coach italien fait confiance à Pau Lopez dans les buts avec quatre défenseurs devant lui : un duo Mbemba / Gigot. En l’absence de Lodi, c’est Clauss qui évoluera à gauche avec la première de Murillo à droite. Pour le milieu de terrain, Kondogbia étant toujours absent, c’est le trio Veretout / Rongier / Ounahi qui se chargera de l’entre-jeu. Pour l’attaque : Gattuso a aligné Aubameyang, Ndiaye à droite et Correa à gauche.

Pau Lopez

Murillo Mbemba Gigot Clauss

Rongier Veretout Ounahi

Ndiaye Aubameyang Correa

Déclarations d’avant-match

Léo Balerdi a affiché son envie de jouer, de retrouver de l’envie et de la confiance. L’OM s’offre un nouveau départ :« Le match contre le PSG, c’est du passé même si on sait qu’on a des choses à se reprocher. Nous sommes focalisés sur le prochain match. Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n’était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. On sait que nous n’avons pas été bons face au PSG, le reste c’est du passé. On a vraiment envie de jouer. Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il veut que l’on soit une famille. je pense comme lui, ça peut nous faire du bien d’être généreux et d’être une famille sur le terrain. On est prêts, on est tous avec Gennaro, on doit remercie Marcelino. C’est un nouveau départ, on est enthousiastes. »

Adi Hütter : « Je ne veux pas commenter ce qu’il se passe à l’Olympique de Marseille. Ma concentration est sur notre situation à nous. Ce que je peux dire c’est que Gennaro Gattuso était un très bon joueur de foot, un international italien qui a été champion du Monde en 2006. C’était un milieu très agressif. Ce n’est pas facile de préparer ce match, en ne sachant pas vraiment comment son équipe va jouer. Mais nous devrons nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre philosophie