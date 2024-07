OM : Le premier onze de Roberto De Zerbi face à Nîmes !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Ce dimanche l’Olympique de Marseille jouera son premier match amical contre le Nîmes Olympique. Voici le premier onze du coach De Zerbi !

Voici le premier onze de Roberto De Zerbi pour la rencontre entre l’OM et Nîmes ! Blanco est dans les buts avec Meïté, Balerdi, Brassier et Merlin en défense. Au milieu, le coach fait confiance à un duo Ounahi – Kondogbia. Le trident offensif chargé d’alimenter Moumbagna en ballon sera Henrique à droite, Harit à gauche et le jeune Abdallah en numéro 10.

R.Blanco

Meïté Balerdi Brassier Merlin

Ounahi Kondogbia

Henrique Abdallah Harit

Moumbagna

𝙇𝘼 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙊 #OMNO 👥 Les 11 Olympiens alignés par coach De Zerbi pour débuter cette première rencontre de prépa’ 💪 pic.twitter.com/Dc9xjjIZLT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2024

La série de matchs amicaux pour préparer la saison débute ce dimanche ! A 18h, les Marseillais accueilleront le Nîmes Olympique à la Commanderie pour un test grandeur nature du jeu de Roberto De Zerbi. Seulement, comment regarder ce premier match du coach italien?

Tout se passe uniquement sur Twitch. L’Olympique de Marseille a pris la décision de diffuser lui-même les rencontres de cette préparation, comme la saison dernière. Pour pouvoir observer la rencontre, il faudra être abonné à la chaîne Twitch de l’OM soit 3,99€ pour un mois d’abonnement.

Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Twitch et obtenir un abonnement gratuit qui vous permettra de regarder la rencontre. Attention, pour activer cette option gratuite, cela ne marche pas sur l’application IOS ou Android mais sur le site de Twitch. Football Club de Marseille proposera bien sûr un live tweet de la rencontre et un debrief ce lundi dans l’émission !

Le planning de la préparation

La préparation estivale de l’OM continue de s’intensifier à mesure que la rentrée approche ! Alors que De Zerbi est arrivé depuis plus d’une semaine à Marseille et a commencé à se mettre au travail avec son équipe, le club lui continue de s’activer sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Le premier vrai test de ce nouveau OM se jouera le 21 juillet, face à Nîmes, à l’occasion du premier match amical de la saison.

L’OM va beaucoup se déplacer !

L’équipe continuera ensuite sa tournée de matchs amicaux et n’hésitera pas à se déplacer en dehors de France pour affronter différentes équipes. Après avoir programmé une rencontre face au club de seconde division anglais, Sunderland, l’OM a cette fois-ci planifié un autre amical face à l’équipe du MC Alger. Les joueurs se rendront directement en Algérie pour disputer ce match. Si la date n’a pas encore filtré, l’opposition aura lieu entre le 3 août, date du match à Bradford face aux Anglais, et le 10 août, où les olympiens se rendront en Allemagne pour y affronter Augsburg. Un programme bien chargé pour les joueurs avant la reprise.