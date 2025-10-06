OM : Le programme complet des douze internationaux !

La trêve internationale d’octobre 2025 ne laissera aucun répit aux internationaux de l’OM. Douze joueurs du club phocéen ont été convoqués par leurs sélections respectives, couvrant plusieurs continents et compétitions. Aucun Marseillais ne figure dans la liste de l’équipe de France, Benjamin Pavard n’ayant pas été retenu par Didier Deschamps. Par ailleurs, Facundo Medina et Geoffrey Kondogbia sont indisponibles en raison de blessures.

Parmi les joueurs concernés, Amine Gouiri sera présent avec l’Algérie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, face à la Somalie (9 octobre) et à l’Ouganda (14 octobre). Il sera accompagné de Luca Zidane, appelé pour la première fois avec les Fennecs. Pierre-Emerick Aubameyang défendra les couleurs du Gabon contre la Gambie et le Burundi, tandis que Nayef Aguerd participera à un amical avec le Maroc contre Bahreïn avant d’affronter le Congo pour les qualifications au Mondial.

Du côté de l’Argentine, championne du monde en titre, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli retrouveront leurs coéquipiers pour affronter le Venezuela à Miami (11 octobre) puis Porto Rico à Chicago (14 octobre). Les États-Unis, avec Timothy Weah, joueront des amicaux face à l’Équateur et l’Australie. Enfin, Amir Murillo tentera d’aider le Panama à se relancer dans le groupe A de la zone Concacaf.

Douze Marseillais appelés en sélection

En Europe, Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley seront en Biélorussie puis au Danemark pour des matches cruciaux avec leur sélection. Arthur Vermeeren rejoint la Belgique U21 pour les qualifications à l’Euro 2027, tandis que les jeunes Français Darryl Bakola et Robinio Vaz disputent des amicaux U19 à Marbella contre la Suisse et les Pays-Bas.

Cette trêve internationale sera donc un vrai test pour les internationaux de l’OM, confrontés à des matches décisifs et à de longs déplacements. Leur retour à Marseille sera attendu avec impatience par les supporters, qui espèrent voir leurs joueurs en pleine forme pour la reprise du championnat.

Le programme complet des 12 internationaux de l’OM