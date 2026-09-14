OM : le « projet jeunes » agacerait Genesio…

Alors que l’OM traverse un début de saison compliqué et doit composer avec un effectif réduit, la place des jeunes revient régulièrement dans les débats. Mais selon L’Équipe, l’expression même de « projet jeunes » aurait tendance à irriter Bruno Genesio, qui considère que très peu d’éléments issus du centre sont aujourd’hui capables de peser réellement en Ligue 1. Une position cohérente avec plusieurs déclarations déjà tenues par le coach marseillais en conférence de presse.

Genesio agacé par le discours autour du « projet jeunes »

Dans un article publié le 12 septembre, L’Équipe revient sur les tensions qui entourent actuellement Bruno Genesio. Le quotidien explique que ses récentes crispations médiatiques n’ont pas été mal perçues en interne et qu’elles n’ont surpris ni Stéphane Richard ni Grégory Lorenzi.

Le journal ajoute surtout que le technicien peut être gagné par l’irritation lorsqu’il entend parler de « projet jeunes », alors que, selon lui, très peu de joueurs du centre de formation disposent actuellement du niveau nécessaire pour réellement peser en Ligue 1.

Une nuance importante : Genesio ne ferme pas la porte aux jeunes, mais refuse visiblement que leur présence soit présentée comme une solution automatique aux limites de l’effectif.

« Il y a toujours une opportunité à un moment donné »

Le coach olympien avait déjà précisé sa philosophie fin août en conférence de presse.

« Sur les jeunes joueurs, il y a toujours deux choses très importantes : la première, la compétence qu’ils doivent montrer pour leur permettre d’évoluer en équipe première. Ensuite, il y a la gestion autour d’eux, mentale notamment. Jouer un match ou faire une très bonne entrée, c’est permis à beaucoup de joueurs. Mais il faut enchaîner plusieurs matchs, pour permettre au coach d’avoir une confiance. »

Genesio insistait également sur la nécessité de ne pas aller trop vite :

« Il y a toujours une opportunité à un moment donné. S’ils ne la prennent pas tout de suite, il faut être prudent, dans un sens comme dans l’autre. »

Quelques jours plus tard, il avait encore évoqué Keyliane Abdallah, auteur d’un début de saison encourageant :

« Il avance à l’image de beaucoup d’autres jeunes. Ils auront des opportunités. »

Le message apparaît donc assez clair : Genesio est prêt à donner leur chance aux minots, mais uniquement s’ils montrent qu’ils peuvent répondre immédiatement aux exigences de la Ligue 1. Dans un OM contraint par son mercato sans recrue, la jeunesse peut apporter des solutions, mais le technicien ne veut visiblement pas qu’elle serve à masquer le manque de profondeur et d’expérience de son effectif.