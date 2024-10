OM : le protégé de Papin continue son ascension folle !

Nouvelle journée pour la réserve et nouveau but pour la pépite Robinio Vaz ! Le joueur de Jean Pierre Papin a encore claqué ce week-end avec un cinquième but en six matchs.

Nouveau but pour la pépite marseillaise Robinio Vaz ! Performant avec la réserve depuis le début de la saison, le jeune attaquant de 17 ans vient de marquer son cinquième but en six matchs. Une nouvelle preuve que le joueur est en train de creuser son trou et de passer un cap.

Robinio Vaz 🇫🇷 (17 ans) qui marque encore avec la réserve de l’OM, déja 5 buts en 6 matchs pour lui cette saison. ⚽️🔥#TeamOM pic.twitter.com/yHazc6DahE — Infos OM (@InfosOM_) October 19, 2024

Robinio Vaz, un potentiel exceptionnel pour l’avenir de l’OM

Jean-Pierre Papin, l’entraîneur de la réserve marseillaise, ne tarit pas d’éloges sur ce jeune talent. « À seulement 17 ans, ce qu’il accomplit est exceptionnel. Après une saison complète en National 3, il sera totalement transformé », a déclaré l’ancien attaquant emblématique de l’OM dans un entretien avec La Provence.

L’attaquant de 17 ans est très prometteur 👉 https://t.co/9jJU6gSrsF pic.twitter.com/iCzxCOTiUF — La Provence OM (@OMLaProvence) October 14, 2024

Bastien Cordoléani, consultant spécialiste des équipes de jeunes de l’OM, partage également son enthousiasme : « Robinio Vaz est un joueur de grande qualité. Avec son gabarit, il sait garder la balle dos au but tout en apportant de la percussion grâce à sa capacité à se retourner rapidement. » Bien qu’il ait débuté comme joueur de couloir, l’OM a décidé de le repositionner en numéro 9, en tandem avec Sofiane Sidi-Ali, et cette association fonctionne plutôt bien.

Un joueur à l’écoute et travailleur

Cordoléani souligne également les qualités humaines de Vaz : « C’est un garçon attentif, qui ne rechigne pas à l’effort. Avec les blessures et les suspensions dans l’équipe première, je ne serais pas étonné de le voir intégré au groupe pro une ou deux fois cette saison. »

Robinio Vaz a connu un parcours prometteur en tant que jeune footballeur. Lors de la saison 2022-2023, il a rejoint le FC Sochaux U17 en provenance de Mantois Jugend. Grâce à ses bonnes performances, il a rapidement gravi les échelons et, au début de la saison 2023-2024, il a intégré le FC Sochaux U19. Après une saison fructueuse avec les U19, il a été transféré le 1er août 2024 vers l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, Marseille B, qui évolue en national 3.

Conclusion

Robinio Vaz est sans aucun doute un talent à suivre de près. Si ses performances en National 3 continuent d’impressionner, il pourrait devenir une figure clé de l’Olympique de Marseille dans les années à venir. Restez connecté pour suivre son évolution et celle de l’OM !