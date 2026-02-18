OM : le ras-le-bol de Samir Nasri

Présent sur le plateau de Canal+, Samir Nasri a vivement réagi à la situation agitée de son club formateur. L’ancien milieu offensif marseillais déplore un manque de stabilité chronique à l’OM. Une sortie médiatique qui reflète le climat d’incertitude autour du club phocéen.

Samir Nasri pousse un coup de gueule sans détour

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri n’a pas mâché ses mots. Interrogé sur Canal+, le consultant s’est montré particulièrement critique envers la gestion récente du club. Son intervention traduit une lassitude face aux turbulences institutionnelles récurrentes.

😡 Samir Nasri donne son avis sur la crise que traverse l’OM : “En tant que marseillais et supporter de ce club, ils me saoulent.

Parce que tous les deux jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créés cette situation-là alors qu'il n'y avait pas lieu d'en arriver là.…

« En tant que marseillais et supporter de ce club… ils me saoulent. Parce que tous les deux jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créés cette situation-là alors qu’il n’y avait pas lieu d’en arriver jusque-là. Ils ont quand même une vraie possibilité de gagner la Coupe de France en sachant que le PSG est éliminé. Ils sont quatrièmes, ils sont toujours dans les clous pour avoir une qualification directe en Ligue des Champions. Il n’y a plus d’entraîneur, le directeur sportif qui présente sa démission. Finalement, le directeur sportif reste, mais c’est le président qui perd un peu de son influence. Franchement, je ne sais plus où j’en suis. Pour moi, c’est une bonne nouvelle d’avoir un organigramme en place, parce que, sinon, tu vas finir la saison comment ? Déjà sur les derniers matchs de Strasbourg, quand tu regardais le staff, il n’y avait pas assez de monde. Car tout le monde est parti avec Roberto De Zerbi, il y a sept adjoints qui sont partis avec lui. Il n’y a pas d’entraîneur et le problème récurrent de l’OM, c’est la stabilité ».

Une critique centrée sur la stabilité du club

Au-delà du ton employé, le constat dressé par Samir Nasri cible un enjeu majeur : la stabilité de l’OM. L’ancien international français souligne la succession rapide des événements en interne, entre changements d’entraîneur et réajustements dans l’organigramme.

Dans un contexte sportif encore ouvert, marqué par la lutte pour l’Europe et un parcours en Coupe de France, ces secousses institutionnelles interrogent. Le discours de Nasri s’inscrit dans une analyse plus large, souvent évoquée autour du club : la difficulté à installer une continuité structurelle.