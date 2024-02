OM : Le remerciement spécial de Gasset à Pancho

Arrivé ce lundi soir à Marseille pour coacher l’OM, Jean-Louis Gasset a pu profiter du soutien de Pancho Abardonado qui connaît bien l’environnement du club !

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Shakhtar Donetsk, Jean-Louis Gasset s’est exprimé sur ses premières séances. Le coach français a pu profiter du soutien de Pancho Abardonado qui connaît bien la maison et les joueurs !

« On sera opérationnels demain soir, obligatoirement. On est dans l’urgence mais on a beaucoup travaillé hier. Je remercie Pancho Abardonado qui a passé son temps à nous expliquer un peu tout, nous avancer dans le travail… On connaissait les hommes, on a beaucoup travaillé avec les joueurs pour leur donner une direction. Le travail en numéro 1 et ensuite on parlera de groupe. A moi de trouver la bonne formule dans laquelle ils se sentent bien… La bonne tactique sous la pression », a expliqué le nouveau coach marseillais devant les journalistes.