OM : Le retournement de situation avec Gattuso est amorcé

Ce samedi, l’OM n’a pas réussi à prendre les 3 points à Strasbourg. L’Equipe nous informe ce lundi que le ton a changé en interne tout comme l’ambiance qui se veut de plus en plus sombre.

Un vent de fraîcheur, un électrochoc. C’est dans ces termes qu’était décrite l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’OM. Après quelques matchs et l’un des plus mauvais départs de l’histoire du club marseillais, force est de constater que la mayonnaise ne prend pas forcément avec l’effectif.

Après la rencontre face à Strasbourg, le coach italien avait même durcit le ton en conférence de presse et au micro de Canal +. « Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c’est un désastre. Je prends mes responsabilités mais je ne comprends pas comment on a joué comme ça. J’aurais préféré perdre 4-0 et jouer. Je suis très fâché de la manière dont on a joué. On ne peut pas évoluer ainsi. Regardez comment on a joué cette seconde période. J’ai demandé aux joueurs comment ça se faisait, je veux des explications. »

L’atmosphère est de plus en plus sombre à l’OM

L’Equipe explique dans un article publié ce matin que les mines étaient plutôt grises ce dimanche lors du retour à l’entraînement. Alors qu’ambiance semblait être au beau fixe depuis l’arrivée de l’ancienne légende italienne, la tendance est de nouveau en train de se retourner. Le constat est clair d’après le quotidien sportif : « l’idée générale est que cet effectif, même mal construit, doit être bien mieux classé et ne peut pas se permettre de signer des prestations aussi déprimantes. »

Les Marseillais vont devoir très rapidement rebondir puisque les rencontres vont rapidement s’enchaîner. Jeudi, c’est la réception de l’Ajax en Europa League. Un match capital pour la qualification en phase finale de la C3. En Ligue 1, il faudra également engranger des points et ça débutera par le match contre Rennes et la réception très attendue de Lyon le 6 décembre.