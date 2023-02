OM : Le rôle bien spécial de Veretout pendant les matchs avec Tudor !

Arrivés à l’été 2022, Jordan Veretout et Igor Tudor ont développé une relation spéciale sur le terrain comme l’explique L’Equipe dans un article ce dimanche.

L’Olympique de Marseille réalise une première partie de saison incroyable malgré une élimination en Ligue des Champions. L’un des artisans de ce travail est forcément le coach, Igor Tudor. Cependant, le journal L’Equipe explique qu’un joueur joue un rôle bien spécial sur le terrain pour rendre service à son entraîneur.

Arrivé de l’AS Roma, l’international français a le gros avantage de parler italien. Il joue donc le rôle de messager pour son coach en venant vers le banc durant les rencontres afin de faire passer le message à ses coéquipiers. Le quotidien sportif ajoute également que le milieu de terrain n’hésite pas à donner son avis tactique, en tant que grand consommateur de football.

A LIRE AUSSI : OM/PSG : Fumis et encouragements à la Commanderie !

Quand je suis arrivé à Marseille je n’étais pas prêt physiquement

»Chacun s’adapte différemment. Pendant ma préparation avec l’AS Roma, je me suis rendu compte que j’allais partir. Le coach ne m’a pas fait jouer les matchs amicaux. J’ai fait une préparation sur la pointe des pieds pour ne pas me blesser, ce qui est tout à fait normal. Et quand j’arrive à Marseille je ne suis pas prêt physiquement, même si je n’étais pas blessé et que j’ai enchainé les entrainements. Mentalement et physiquement je n’étais pas prêt à répondre présent tout de suite. Tudor m’a fait confiance. Il a voulu me mettre des minutes dans les jambes pour enchainer et me faire atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible. Mon adaptation a pris un peu plus de temps que les autres. Il faut laisser le temps au joueur aussi de bien s’adapter. Même si on est dans un métier, où surtout à l’OM, on a pas le temps. J’ai pris mon rythme au fur et à mesure. Le début n’a pas été splendide, mais j’ai quand même fait des bons matchs, même si on attendait plus de moi. Maintenant je suis dans une forme physique très bonne. J’enchaine les matchs. Je me sens très bien avec mes coéquipiers. Aujourd’hui je suis bien dans ma tête, je suis bien physiquement et après sur le terrain on essaie de dérouler. » Jordan Veretout – Source : Maritima (16/02/2023)