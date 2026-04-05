OM : le salaire de Beye fait débat, Riolo donne son avis tranché

Depuis son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye s’est rapidement installé dans un contexte exigeant. Mais au-delà du terrain, un autre sujet attire l’attention : sa rémunération.

Selon les informations de L’Équipe, le technicien percevrait environ 220 000 euros bruts mensuels, un montant en nette hausse par rapport à son précédent salaire à Rennes. Une progression importante qui ne passe pas inaperçue et alimente les discussions.

Sur RMC, Daniel Riolo a livré son analyse sans détour, tout en reconnaissant la logique d’une évolution de carrière :

« De Zerbi prenait beaucoup plus je pense. Entraîner l’OM c’est un métier qui est différent. Passer d’entraîneur de Rennes à entraîneur de l’OM, c’est comme une promotion dans ta carrière. »

Si cette revalorisation peut se comprendre dans l’absolu, le consultant estime toutefois que sa structure aurait pu être différente. Il propose une approche davantage axée sur la performance sportive :

« Je pense que j’aurais donné un salaire un peu moins élevé à Beye, avec une grosse prime en cas de Top 3. Tu n’étais pas obligé d’aller si haut… »

Un point de vue qui relance le débat sur la gestion des contrats à Marseille, entre reconnaissance immédiate et incitation aux résultats.

Dans un contexte où l’OM joue gros en cette fin de saison, la question de la performance reste plus que jamais centrale, bien au-delà des chiffres.