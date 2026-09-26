OM : le sélectionneur algérien Hemdani donne des précisions sur sa blessure de Gouiri !

Nouvelle alerte pour l’OM pendant cette trêve internationale. Amine Gouiri a été contraint de sortir sur blessure lors de la victoire de l’Algérie face à la Zambie (3-1). Alors que L’Équipe évoquait dans un premier temps un possible problème aux adducteurs, le sélectionneur Brahim Hemdani a apporté une précision importante : l’attaquant marseillais souffre d’une gêne au quadriceps de la cuisse gauche.

Une gêne au quadriceps gauche

Titulaire avec les Fennecs vendredi soir, Amine Gouiri n’a pas pu terminer la rencontre. L’attaquant de l’OM a ressenti une première alerte en début de match avant d’être finalement remplacé.

Après la rencontre, Brahim Hemdani a livré un premier diagnostic en conférence de presse.

« On est en alerte. On va attendre demain pour se prononcer. Il a une gêne au niveau du quadriceps de la cuisse gauche. »

Le sélectionneur algérien reste donc prudent et attend désormais des examens complémentaires avant de connaître précisément la nature et la gravité de la blessure.

Une première information qui évolue

Dans les premières heures suivant la sortie de Gouiri, L’Équipe évoquait la possibilité d’un problème aux adducteurs. Les précisions apportées ensuite par Brahim Hemdani orientent donc plutôt vers une gêne au quadriceps gauche.

À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a été annoncée.

L’OM va forcément suivre la situation avec beaucoup d’attention. Gouiri occupe une place importante dans le secteur offensif de Bruno Genesio, alors que Marseille doit déjà composer avec plusieurs soucis physiques ces dernières semaines.

Le club a notamment récemment reçu des nouvelles rassurantes concernant Amine Harit, tandis que Derek Cornelius pourrait être absent plusieurs mois.

Genesio attend désormais le verdict

L’Algérie doit encore affronter le Burundi lors de ce rassemblement, mais la participation de Gouiri dépendra évidemment de l’évolution de sa gêne et des examens réalisés.

Pour l’OM, l’objectif sera surtout de récupérer son attaquant en pleine possession de ses moyens avant une reprise très chargée. Marseille doit enchaîner huit matches en 28 jours après la trêve.

Après Cornelius, cette nouvelle alerte autour de Gouiri est donc un dossier supplémentaire à surveiller de très près pour Bruno Genesio.