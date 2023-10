OM : Le tacle déguisé de Djellit sur les Marseillais après l’exploit du RC Lens !

Ce mardi soir, le RC Lens a créé l’exploit en remportant leur rencontre face à Arsenal à domicile sur le score de 2-1. Nabil Djellit a profité de cette rencontre pour mettre un tacle à l’Olympique de Marseille.

Le RC Lens est, après deux rencontres de phase de poules jouées, premier de son groupe ! En effet, le club du Nord honore la Ligue 1 avec deux belles prestations en Ligue des Champions face à Séville où il a arraché le nul et ce mardi soir contre Arsenal où les hommes de Franck Haise ont réussi à prendre les trois points.

Nabil Djellit a réagi à cette victoire ce mardi soir sur son compte Twitter. Le journaliste de la Chaîne L’Equipe affirme que le RC Lens « a fait mieux que l’OM sur les dix dernières années » en Ligue des Champions seulement en deux matchs cette saison. Ce jeudi, les Olympiens pourront tenter de lui donner tort face à Brighton en Europa League.

Le mercato de Pablo Longoria n’est pas bon — Riolo

Pour Brighton, Daniel Riolo imagine plutôt un sytstéme se rapprochant de ce que proposait Tudor en mettant par contre 2 attaquants dans un 3-4-1-2. « C’est un gros chantier ! Je vais soumettre une compo à Gattuso, car déjà je ne pense pas que la défense à 4 corresponde à cette équipe. Je mettrai les deux qui étaient dans l’axe (Mbemba et Gigot) avec Balerdi en plus, Clauss et Lodi dans les couloirs. Rongier et Veretout au milieu, à voir si Kondogbia est en état de prendre la place d’un des deux. Ensuite un mec derrière deux attaquants dont Vitinha à qui il faut faire confiance. Aubameyang soit être remis en question avec dérrière eux Harit ou Ounahi. »

« C’est un chantier, et Gattuso honnêtement on ne peut pas le tenir responsable de quoi que ce soit. Après qu’on ait changé l’équipe cet été pour la donner à un entraîneur qui avait une idée assez précise, qui n’est déjà plus là et tout changer de nouveau… Je ne vois pas comment les joueurs ne peuvent pas avoir la tête à l’envers, ne peuvent pas être en perte de confiance et le responsable c’est quand même le président, c’est lui qui met le club dans cette situation là. Comme on l’a souvent dit, tant que ça marche, cette méthode est pour le moins étonnante, ça passe, mais quand on voit que ça, avec des joueurs complètement perdus et un nouvel entraîneur qui est déjà limite en hyper tension telle il se rend compte qu’il va avoir beaucoup de tache. Il faut dire les choses comme elles sont, l’été de Pablo Longoria n’est pas bon avec ce choix d’entraîneur qu’il a fait notamment ! Pour le sauver de critiques qui pourraient être beaucoup plus virulentes à Gattuso trouve la bonne forme pour redresser cet OM », a ainsi déclaré le journaliste dans l’émission l’AfterFoot sur RMC Sport.