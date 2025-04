OM : “Le terrain sera le seul juge…”

L’Olympique de Marseille vit une période de fortes turbulences. En grande difficulté sur le plan sportif, avec quatre défaites sur les cinq dernières journées de Ligue 1, le club phocéen s’est vu rétrogradé derrière l’AS Monaco. Mais au-delà des résultats décevants, la tension semble être montée en coulisse cette semaine. Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi, excédé par le comportement de ses joueurs, aurait même pensé à ne pas assurer l’entraînement de lundi. Un geste fort qui pourrait en dire long sur la fracture entre le technicien italien et son groupe. Pour le champion du monde 1998, Emmanuel Petit, une seule chose pourra régler la situation…

En effet, pour l’ancien monégasque, seul le terrain pourra remettre de l’ordre et redonner un second souffle à la fin de saison marseillaise qui pourrait tourner au vinaigre s’il n’y a pas de réaction.

“Seul le terrain peut emmener la sérénité…”

Dans ce contexte tendu, Emmanuel Petit a donc pris la parole dans Rothen s’enflamme pour évoquer l’importance pour l’OM de réagir dès ce dimanche :

“C’est le terrain qui sera le seul juge dans cette histoire-là et c’est le terrain qui t’amène la sérénité, la possibilité d’enlever les nuages et l’orage qui est en train de gronder sur le Vélodrome (Tu penses qu’une victoire règlerait tout ?) Tout non, mais ça te donne du temps en fait, surtout pour jouer la finale qui se prolonge derrière contre Monaco c’est vrai. Tu pourrais préparer dans les meilleures dispositions justement ce match qui est pour moi l’un des tournants majeurs de l’OM cette saison en championnat. Sachant que tous les matchs sont très importants, évidemment, mais notamment ces matchs face aux concurrents directs pour le podium notamment, et la Champion’s League.”

🔵⚪️ L’OM en crise, pour Manu Petit, “le terrain sera le seul juge dans cette histoire. Depuis l’élimination en Coupe de France, la sérénité a fait place à la nervosité. De Zerbi est responsable mais lorsque tu portes ce maillot, tu dois avoir un certain état d’esprit” pic.twitter.com/3lrkn7ExBm — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 4, 2025

