OM : Le terrible constat de De Zerbi concernant Carboni !

L’OM va affronter Montpellier ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. En conférence de presse de Roberto De Zerbi a été interrogé sur la grosse blessure de Valentin Carboni qui ne rejouera peut être jamais pour l’OM…

Interrogé en conférence de presse sur la blessure au genou de Carboni ce vendredi, Roberto De Zerbi a expliqué que le joueur se faisait opérer aujourd’hui et qu’il ne savait pas si ce dernier rejouerait un jour pour l’OM : « Je ne sais s’il sera en mesure de rejouer d’ici la fin de la saison. Je suis très déçu pour lui car c’est un très jeune joueur qui a l’âge de mon fils et qui est très fort malgré son jeune âge. Il n’a pas trop pu le montrer ici car il est arrivé blessé de la Copa America avec l’Argentine. Il a repris tard, il a encore été blessé et il est parti en sélection. J’espère qu’il reviendra plus fort et qu’il va réussir à vite se remettre. Je lui souhaite de se remettre rapidement avec nous ou un autre club. »

Je souhaite à Carboni de se remettre rapidement avec nous ou un autre club — De Zerbi

Deux joueurs ont fait leur retour dans le groupe, Ismaël Koné et Bamo Meite. Ils seront donc disponible ce weekend. Par contre, Quentin Merlin semble encore un peu juste car il « poursuit sa réathlétisation. » Les blessés de longue date Faris Moumbagna et Ruben Blanco sont toujours indisponibles. Enfin, Valentin Carboni qui s’est blessé au genou gauche devrait se faire opérer ce vendredi.

Koné et Meité de retour !