OM : Le terrible constat de Djellit sur les Marseillais

Après une série compliquée en ce début d’année 2024, l’Olympique de Marseille doit se reprendre ce week-end… Tout l’inverse de l’autre olympique, celui de Pierre Sage, qui a réussi à redresser la barre.

Une seule victoire et même pas en Ligue 1. C’est le triste bilan que l’on peut faire au 18 février sur le début de l’année 2024. L’OM de Gattuso n’arrive plus à engranger des points en Ligue 1 et n’a réussi qu’à battre Thionville pour le premier match de l’année civile en 2024. Ce terrible constat emmène certains à se demander si Lyon, qui a très mal démarré sa saison en Ligue 1, ne pourrait pas faire la surprise et même dépasser les Marseillais au classement.

C’est en tout cas ce que sous-entend Nabil Djellit sur son compte Twitter. Après la rencontre entre Lyon et l’OGC Nice qui s’est soldée par une victoire des Rhodaniens (bien aidé par l’arbitrage polémique de Clément Turpin), le journaliste a posté une publication évoquant cette possibilité. « Et si le meilleur olympique était finalement l’OL en fin de saison ? On en reparle… », écrit le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe qui donne rendez-vous à la fin de l’exercice 2023/2024. A l’heure où nous écrivons ces lignes, seuls 5 points séparent l’OM et de Lyon. A noter que les Marseillais ont un match de retard, il se fera face au Stade Brestois ce dimanche soir.

Et si le meilleur olympique était finalement l’OL en fin de saison ? On en reparle… #OLOGCN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 16, 2024

Veretout et Murillo absents, Pau Lopez incertain

Interrogé en conférence de presse sur l’état de son groupe avant le déplacement de l’OM à Brest, Gennaro Gattuso, qui est toujours de privé de Rongier et Nadir, a confirmé deux absents supplémentaires et un cadre incertain pour la rencontre.

#Gattuso: « Murillo et Rongier ne sont pas disponibles pour la rencontre face à Brest. Veretout non plus. Pau Lopez a également un petit problème, on vérifiera ça demain. » #OM #SB29OM #liveFCM #TeamOM pic.twitter.com/fFgldwbDYa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2024

« Murillo et Rongier ne sont pas disponibles pour la rencontre face à Brest. Veretout non plus. Pau Lopez a également un petit problème, on vérifiera ça demain », a indiqué Gattuso avant de donner des nouvelles de Veretout: « On a essayé de le faire revenir dans le groupe. Il a un problème au quadriceps, il doit prendre son temps et c’est plus long que prévu. »