OM : Le titre? Tudor et Sanchez y croient !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération au classement en remportant son match face à Auxerre au Vélodrome et en profitant de la défaite des Parisiens contre Lorient.

L’Olympique de Marseille a finalement remporté sa rencontre face à Auxerre ce dimanche soir au Vélodrome après un scénario complètement fou. En seulement deux minutes, les Olympiens ont repris l’avantage alors qu’ils étaient menés au score à cause d’un but de l’AJA.

Ça sera difficile, mais on ne sait jamais dans le foot — Tudor

Cengiz Ünder et Alexis Sanchez ont redonné de l’espoir aux Marseillais pour aller titiller le PSG au classement. Plus tôt dans la journée, les Parisiens ont perdu leur rencontre contre Lorient sur le score de 3-1… L’OM revient donc à 5 points de Christophe Galtier et ses hommes. De quoi relancer la course au titre?

« Le titre ? Ah, j’avais oublié ! Je n’y pense pas beaucoup, mais après ce match, il reste 5 matchs et 15 points. Ça sera difficile, mais on ne sait jamais dans le foot, on doit penser à ce que l’on doit faire et on verra ce qui arrivera. », a lancé Igor Tudor en conférence de presse après la rencontre.

« Les supporters nous ont beaucoup aidé. C'est très beau d'évoluer dans un stade comme ça. On est très près du leader je crois qu'on peut encore être champion »

Au micro de Prime Vidéo cette fois, Alexis Sanchez n’a pas caché son ambition d’aller au bout : « Les supporters nous ont beaucoup aidé. C’est très beau d’évoluer dans un stade comme ça. On est très près du leader je crois qu’on peut encore être champion », a lâché l’attaquant chilien.