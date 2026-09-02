OM : le Top 10 des plus gros salaires après la fermeture du mercato

Le mercato estival est désormais terminé et l’Olympique de Marseille conserve plusieurs joueurs aux rémunérations très importantes. Pierre-Emile Højbjerg reste le joueur le mieux payé de l’effectif, devant Geoffrey Kondogbia et Nayef Aguerd. Un classement qui illustre aussi les difficultés rencontrées par l’OM pour réduire sa masse salariale cet été.

Højbjerg toujours numéro 1

Avec un salaire estimé à 500 000 euros brut par mois, Pierre-Emile Højbjerg reste en tête du classement.

Il devance Geoffrey Kondogbia (450 000 €) et Nayef Aguerd (400 000 €).

Igor Paixao, finalement conservé malgré les nombreuses discussions autour d’un possible départ, arrive en quatrième position avec environ 375 000 euros mensuels.

Mise à jour du Top 10 des plus gros salaires à l’OM en 2026-27 : 1️⃣ Højbjerg (500.000€)

2️⃣ Kondogbia (450.000€)

3️⃣ Aguerd (400.000€)

4️⃣ Paixão (375.00€)

5️⃣ Gomes (320.000€)

6️⃣ Emerson (300.000€)

7️⃣ Weah (300.000€)

8️⃣ Harit (275.000€)

9️⃣ Gouiri (270.000€)

🔟 Maupay… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2026



Le Top 10 est complété par :

Højbjerg : 500 000 € Kondogbia : 450 000 € Aguerd : 400 000 € Paixao : 375 000 € Angel Gomes : 320 000 € Emerson : 300 000 € Timothy Weah : 300 000 € Amine Harit : 275 000 € Amine Gouiri : 270 000 € Neal Maupay : 250 000 €

Une masse salariale encore très lourde

Ce classement permet surtout de mesurer le poids que représentent encore certains contrats dans les finances olympiennes.

Malgré plusieurs départs durant l’été, l’OM n’est pas parvenu à réduire suffisamment sa masse salariale pour retrouver une réelle liberté de recrutement.

La présence de nombreux joueurs au-dessus des 250 000 euros mensuels montre donc pourquoi la question salariale devrait rester centrale dans les prochains mois et lors du mercato d’hiver.