OM : Le Vélodrome trop petit? Possibilité de l’agrandir? La ville répond !

Cette semaine, la possibilité d’agrandir le Stade Vélodrome a été évoquée. Sebastien Jibrayel, adjoint au Maire de Marseille délégué au Sport y répond.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont présents chaque week-end et remplissent le Vélodrome lors des matchs à domicile. La possibilité d’agrandir le Stade qui ne contient « que » 67 394 places a été évoquée dans les médias. BFM a interrogé Sebastien Jibrayel à ce sujet. L’adjoint au Sport de la Mairie de Marseille répond.

« Agrandir le Vélodrome ? On peut l’étudier mais ça a un coût avec pas mal de travaux. Aujourd’hui on a un beau stade, on continue dessus. Et si un jour les finances sont là avec des partenaires, alors pourquoi pas l’agrandir », a expliqué l’homme politique auprès de BFM.

Il n’y a pas de plus beau sentiment que de gagner pour ces supporters — Rulli

Depuis cet été plusieurs joueurs sont venus à l’Olympique de Marseille et ont affirmé que la

présence de Roberto De Zerbi avait beaucoup joué dans leur décision. Nombreux sont ceux qui citent également les supporters de l’OM comme une motivation supplémentaire. C’est notamment le cas de Geronimo Rulli qui l’a affirmé dans un entretien accordé à La Nacion.

« C’est un stade incroyable. Jouer à domicile et entendre les supporters scander votre nom est une émotion indescriptible. Chaque fois que je joue sur ce terrain, j’ai la chair de poule. Il n’y a pas de plus beau sentiment que de gagner pour ces supporters. C’est pour ces choses que nous jouons au football. Nous nous sentons très privilégiés de les avoir presque tous les week-ends », a déclaré le portier argentin.