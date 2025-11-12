OM : Leccese et Valero, deux jeunes talents du centre de formation avec la France U17 !

L’Olympique de Marseille continue de se faire remarquer sur la scène internationale avec la sélection de deux de ses jeunes talents en Équipe de France U17. La Provence revient sur Milan Leccese et Antoine Valero qui ont été alignés lors du dernier match de poule des Bleuets contre l’Ouganda lors de la Coupe du Monde U17 qui se déroule actuellement à Doha, au Qatar.

Un début de tournoi contrasté pour les Bleuets

La rencontre contre l’Ouganda s’est soldée par une défaite 1-0, le seul but étant inscrit dès la 18e minute. Malgré ce revers, la France U17 termine en tête de son groupe grâce à ses performances précédentes. En effet, les Bleuets avaient commencé la compétition par un succès solide face au Chili (2-0) avant de concéder un nul contre le Canada (0-0). Ce résultat face à l’Ouganda ternit un début de tournoi jusque-là prometteur, mais ne compromet pas la suite de la compétition.

Pour l’OM, la présence de Milan Leccese et Antoine Valero confirme le potentiel de ses jeunes joueurs. Habituellement titulaires, ils sont cette fois entrés en cours de jeu, mais ont pu apporter leur contribution et gagner de l’expérience au niveau international. Leur parcours pourrait être déterminant dans la progression de l’équipe tricolore dans cette Coupe du Monde.

Leccese et Valero, deux jeunes talents du centre de formation

La France U17 se tourne désormais vers les 16es de finale, où elle affrontera la Colombie. Une victoire permettrait aux Bleuets de retrouver le chemin des 8es de finale, où le Brésil ou le Paraguay les attendraient potentiellement. Cette qualification par la petite porte maintient néanmoins les espoirs français et met en lumière la qualité de la formation marseillaise.

Pour l’OM, Milan Leccese et Antoine Valero continuent donc d’incarner la relève, confirmant la capacité du club phocéen à produire des jeunes joueurs capables d’évoluer au plus haut niveau. Le club espère que ces expériences internationales renforceront leur progression et leur confiance pour les saisons à venir.