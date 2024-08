OM : L’échange lunaire entre Ali Zarrak et Chancel Mbemba

La Provence dévoile ce jeudi l’échange qui a tendu Chancel Mbemba et Ali Zarrak avant un déplacement à Villefranche avec la réserve… De quoi expliquer la mise à pied du joueur.

Chancel Mbemba a été mis à pied par l’Olympique de Marseille. Les raisons? La Provence les dévoilent ce jeudi dans son édition du jour avec un échange où le ton est monté entre l’international congolais et Ali Zarrak, membre de la direction sportive et proche de Mehdi Benatia.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le club a pris une grande décision pour Mbemba

Chancel Mbemba : « Je te préviens cousin, la semaine prochaine, je ne viendrai pas à ton match de merde (sic) où il y a quatre heures de route à faire. »

Ali Zarrak : « Tu m’appelles cousin ? Ça commence mal… Écoute Chancel, ce n’est ni le lieu, ni l’endroit. On verra où l’on en sera la semaine prochaine. Et si tu es convoqué, je te demanderai de répondre présent. »

Chancel Mbemba : « Tu ne me connais pas cousin. Jeudi prochain, c’est mon anniversaire, donc vendredi (le jour du match face à Villefranche), je serai blessé là et là… » (Il montre son pied droit et gauche).

Ali Zarrak : (Le ton monte) « Je te préviens Chancel, je ne suis pas ton cousin. Quand tu t’adresses à moi, tu me parles de façon respectueuse, tu m’appelles Ali, pas cousin. D’accord ? »

Chancel Mbemba : « Tu t’appelles Ali, mais tu es un Africain. Donc, je t’appellerai cousin. Et je t’appelle cousin si je veux. »

Ali Zarrak : « Chancel, c’est la dernière fois que tu m’appelles cousin. On va en rester là, et je compte sur toi pour le match la semaine prochaine, si tu es convoqué. »

Chancel Mbemba : (En mimant un doigt d’honneur, puis un autre) « Tiens, c’est pour toi et ton président. »

Je te préviens cousin, la semaine prochaine, je ne viendrai pas à ton match de merde (sic) où il y a quatre heures de route à faire. „ CHANCEL MBEMBA Je te préviens Chancel, je ne suis pas ton cousin. Quand tu t’adresses à moi, tu me parles de façon respectueuse, tu m’appelles Ali, pas cousin. D’accord ?