OM : L’émouvante promesse d’Amine Harit

Dans un documentaire publié ce lundi soir sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille, Amine Harit s’est confié sur son ressenti après sa grosse blessure.

Victime d’une grosse blessure face à l’AS Monaco la saison dernière qui l’a privé de Coupe du Monde au Qatar avec le Maroc, Amine Harit s’est exprimé à ce sujet dans un documentaire publié ce lundi soir en avant-première pour les subs Twitch de l’OM.

L’international marocain s’est confié avec émotion sur cette période et a lâché une jolie promesse aux supporters : « Sentir l’amour et la chaleur du peuple marseillais c’est quelque chose qui m’a beaucoup touché… Une fois que je serais à 100%, je pense que je vais leur rendre tout ce qu’ils ont pu me donner pendant ces derniers mois »

« J’ai vite compris que c’était mort »

« J’ai cette question qui est un peu bête mais je demande au Docteur si c’est mort pour la Coupe du Monde. Il n’a pas voulu me le dire directement mais j’ai vite compris que c’était mort », explique Amine Harit dans cet extrait publié par l’OM.

« Il me demande ça alors qu’il est à peine sur la civière qu’on est en train de sortir de la pelouse, je me souviens, répond le médecin dans cette même vidéo . Directement, ça a été sa préoccupation principale. Tout de suite, il l’a compris de toute façon. Il m’a posé la question de savoir s’il pouvait y aller ou pas mais je pense qu’au fond, il avait déjà la réponse lui-même. Il savait que c’était une blessure sérieuse. »

