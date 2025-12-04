OM : L’énorme ambition affichée par De Zerbi !

À l’heure d’aborder un déplacement important sur la pelouse du LOSC, Roberto De Zerbi a livré une conférence de presse dense, marquée par une double thématique : l’ambition sportive et la gestion de son effectif. Le coach de l’OM a détaillé sa vision des prochains mois, rappelant l’importance du calendrier démentiel qui attend les Marseillais et assumant pleinement ses décisions, parfois critiquées.

Avec lucidité, l’entraîneur olympien a décrit une feuille de route claire : préparer l’équipe bien avant le mois de janvier, période qu’il juge déjà cruciale pour la suite de la saison.

Un mois de janvier clé et une gestion assumée de l’effectif

Face aux journalistes, De Zerbi a d’abord réaffirmé les ambitions marseillaises : “Je voudrais arriver en mai et lutter pour toutes les compétitions. J’aimerais qu’on poursuive notre chemin en Ligue des champions, j’essaie d’aller jusqu’au bout. Pourquoi on pourrait pas avoir cette ambition d’y arriver ?”

Le coach italien a ensuite insisté sur l’importance de l’organisation en amont : “Janvier sera un mois déterminant parce qu’on affrontera le PSG et Lens en championnat, on aura le Trophée des champions au Koweït, deux matchs de Ligue des champions déterminants et un match de Coupe de France si on remporte le premier match. Pour y arriver, il ne faut pas ‘allumer la lumière’ en janvier, il faut y penser avant, gérer l’effectif sans causer trop de dommages.”

J’aimerais qu’on poursuive notre chemin en Ligue des champions, j’essaie d’aller jusqu’au bout

Pour appuyer son propos, De Zerbi a rappelé plusieurs choix forts récemment effectués : “À Metz, Vaz était titulaire et on a gagné 3-0, Gouiri et Aubameyang étaient sur le banc. Contre Auxerre, je n’avais pas aligné Paixao et Greenwood ensemble. Mason Greenwood était-il bien physiquement contre Toulouse en première mi-temps ? Ce n’était pas le Mason Greenwood habituel, peut-être qu’on aurait eu besoin de lui donner un peu de repos.”

Le technicien marseillais a également répondu avec fermeté aux critiques concernant l’utilisation de Bakola : “J’essaie de garder tous les joueurs concernés et de faire les meilleurs choix avant les matchs. Quelqu’un m’a critiqué pour Bakola en disant que je l’ai fait jouer seulement pour faire un coup de génie. Les gens qui disent ça sont soit de mauvaise foi ou doivent changer de métier.”

Revendiquant son expérience dans l’accompagnement des jeunes, il a poursuivi : “Avec Bakola, j’ai pris un risque pensé, mesuré parce qu’il est fort. Au niveau de la gestion des jeunes, je pense en savoir un peu plus que vous parce que j’ai lancé beaucoup de jeunes joueurs. Je sais comme les gérer, les pousser un peu plus, leur laisser plus d’espace ou moins. Mais je peux commettre des erreurs, je ne suis pas infaillible.”

À la veille du choc face à Lille, l’OM montre un entraîneur déterminé, sûr de sa ligne directrice et concentré sur une saison qu’il souhaite pleine jusqu’au mois de mai.