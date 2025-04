OM : l’énorme compliment pour Benatia !

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia s’impose progressivement comme une figure clé du projet sportif. L’ancien défenseur international marocain, nommé directeur sportif du club phocéen en novembre 2023, a su gagner la confiance du vestiaire. Un témoignage récent d’Ismaël Bennacer, relayé par La Provence, met en lumière cette influence discrète mais efficace.

Le milieu de terrain, prêté à l’OM cette saison, a salué l’implication et la posture du dirigeant marseillais dans un rôle souvent délicat. « Je vois que ça lui tient à cœur d’avoir ce rôle important dans un club important. Il nous aide beaucoup, il est là, il nous laisse nous débrouiller par nous-mêmes, mais dès qu’il dit quelque chose, c’est pertinent et ça aide l’équipe. Il est derrière nous sans être trop derrière nous. Il essaie de trouver des solutions et il est très proche du coach. C’est rare dans les clubs de voir un directeur si proche de l’entraîneur et des joueurs. »

Cette proximité avec Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien arrivé à l’intersaison, semble être un des leviers utilisés par Benatia pour maintenir une cohésion forte au sein du groupe. Sans imposer une présence constante, le directeur sportif joue un rôle de soutien actif, facilitant le dialogue entre le staff et les joueurs. En interne, plusieurs sources soulignent également son investissement quotidien, notamment dans la gestion des tensions et la recherche d’équilibre dans un effectif remanié. L’expérience de Benatia, passée par la Serie A, la Bundesliga et la Liga, lui permet d’aborder ce poste avec un regard de compétiteur et une connaissance fine du haut niveau.

Alors que l’OM poursuit ses objectifs en Ligue 1 et sur la scène européenne, la stabilité apportée par ce nouveau tandem directeur sportif-entraîneur pourrait constituer un atout majeur en cette fin de saison.