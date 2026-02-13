OM : L’énorme hommage de Pancho Abardonado à De Zerbi !

À quelques heures du match de Ligue 1 contre Strasbourg, l’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille, Jacques Pancho Abardonado, a salué le travail de Roberto De Zerbi après l’annonce du départ de l’Italien. L’ancien adjoint marseillais a exprimé sa reconnaissance envers son prédécesseur tout en appelant à une réaction rapide de l’équipe phocéenne.

Un hommage appuyé à De Zerbi

Lors de sa conférence de presse ce vendredi, Pancho Abardonado a évoqué le départ récent de Roberto De Zerbi, confirmant son rôle d’entraîneur intérimaire aux côtés de Romain Ferrier pour la rencontre de ce weekend. Abardonado a déclaré que De Zerbi était « un coach merveilleux, avec un grand cœur » et qu’il lui avait « accepté dans son cercle très fermé d’adjoints », ajoutant qu’il ne pouvait « que le remercier ». Il a également qualifié l’Italien de « passionné, j’ai rarement vu un coach aimer autant un club ». Ces propos ont été recueillis et publiés par Eurosport dans un article daté du 13 février 2026.

🗣️ “De Zerbi c’est un coach merveilleux”#Abardonado : “De Zerbi c’est un coach merveilleux, avec un grand cœur, il m’a accepté dans son cercle très fermé d’adjoints. Je ne peux que le remercier. Ensuite, dans ce que je vais apporter, vous verrez demain. On sera conquérants,… pic.twitter.com/aw5OOe6d7Q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 13, 2026

Abardonado a par ailleurs précisé que « les joueurs ont leur part de responsabilité, comme le staff » et qu’il fallait désormais « passer à autre chose et oublier », insistant sur la nécessité d’agir rapidement.

Un contexte délicat pour l’OM

L’Olympique de Marseille traverse une période charnière après le départ de Roberto De Zerbi, survenu cette semaine alors que le club cherche à relancer sa saison en Ligue 1. De Zerbi, arrivé en juin 2025, n’aura tenu que quelques mois sur le banc phocéen avant cette séparation, dans un contexte où les résultats n’ont pas répondu aux attentes.

Le rôle de coach intérimaire incombe à Pancho Abardonado, ancien adjoint de longue date au sein du staff marseillais, qui connaît parfaitement le vestiaire et le fonctionnement du club. Alors que l’OM s’apprête à affronter Strasbourg ce samedi en championnat, les mots d’Abardonado soulignent à la fois la reconnaissance envers De Zerbi et la nécessité de se remobiliser rapidement pour obtenir des résultats.