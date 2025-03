OM Lens (0-1) : « C’est une défaite difficile, on ne méritait pas de perdre »

« On n’a pas joué notre meilleur match. On a eu la possibilité de marquer et on ne l’a pas fait. Ce qui est arrivé en toute fin de match peut arriver. On a concédé une contre-attaque, mais quoi qu’il en soit, on a été supérieurs. Je suis déçu du résultat, mais je crois qu’on a fait plutôt un bon match, assez pour gagner. Il nous a manqué un but. On est aussi dans une période où l’on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans leur condition physique optimale. Mais on a eu des occasions de marquer en première et en seconde période. C’est une défaite difficile, car on ne méritait pas de perdre. La saison n’est pas terminée et nos objectifs sont encore atteignables », a ainsi déclaré le coach italien de l’OM.