OM Lens (0-1) : Marseille cruellement piégé par Lens au bout du suspense

L’Olympique de Marseille concède une défaite (0-1) face au RC Lens ce samedi soir au stade vélodrome, lors de la 25eᵉ journée de Ligue 1. Une défaite cruelle avec un but encaissé au bout du temps additionnel après avoir dominé toute la rencontre.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

Rulli

Rongier Balerdi Kondogbia

Dedic Bennacer Hojbjerg Merlin

Nadir Rabiot

Gouiri

Le Match :

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur le fil face au RC Lens (0-1) ce samedi soir au Stade Vélodrome. Dominateurs durant une grande partie de la rencontre, les Phocéens ont buté sur un Matt Ryan en état de grâce avant de se faire surprendre dans les ultimes secondes du match.

Dès le début de la rencontre, Marseille tente d’imposer son rythme face à un bloc lensois bien regroupé. Les occasions se multiplient, notamment avec une frappe de Gouiri (30′) et une tête de Balerdi (31′) qui vient heurter la barre transversale. Pourtant, le verrou artésien tient bon, notamment grâce aux multiples interventions de Matt Ryan, impérial devant Gouiri et Rowe.

Au retour des vestiaires, la domination marseillaise se poursuit, mais l’efficacité offensive fait défaut. Maupay croit trouver l’ouverture à la 85e minute, mais Ryan, encore lui, réalise un arrêt décisif de la main droite. Les hommes de Roberto De Zerbi continuent de pousser, mais se font piéger en toute fin de match.

Dans le temps additionnel (90’+4), Lens frappe en contre. Bien lancé par Sotoca, Machado efface Rongier et sert Neil El Aynaoui, qui envoie un missile en pleine lucarne, scellant la victoire des Sang et Or.

L’OM, qui avait monopolisé le ballon et cru longtemps à un résultat positif, s’incline cruellement et laisse filer des points précieux dans la course au podium. De son côté, Lens réalise un véritable hold-up et repart de la cité phocéenne avec trois points inespérés.