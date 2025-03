OM Lens (0-1) : Rongier pointe le fait du match

Battu à domicile par Lens dans les derniers instants du match (0-1), l’OM a laissé filer trois points précieux. Le milieu de terrain de Marseille Valentin Rongier a regretté un excès de contrôle et un manque de vigilance coupable en fin de rencontre.

Après la défaite de l’OM face à Lens (0-1) au Vélodrome, Valentin Rongier a livré son analyse du match, regrettant un manque de vigilance en toute fin de rencontre :

« C’était ça le danger ce soir, c’était de trop contrôler le match et de ne pas rester vigilant jusqu’au bout du match et malheureusement on prend ce but. On a eu des situations pour marquer. On va revoir à tête reposée ce match mais ce qu’il y a de sûr c’est que l’on n’a pas su mais on n’a pas su avoir cette concentration jusqu’au bout et c’est ce qui nous coûte les trois points ce soir. »

Un constat amer pour le capitaine marseillais, alors que son équipe devra rapidement réagir pour ne pas perdre du terrain en championnat.

