OM – Lens (2-3) : Marseille tombe au Vélodrome malgré un grand Payet

Première défaite de la saison pour l’Olympique de Marseille face à Lens (2-3) à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Le réveil marseillais n’a pas été suffisant pour faire tomber des lensois très solides…

Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Balerdi, Peres

Rongier (Lirola 45′), Gueye (Kontad 45′), Guendouzi

Under, Gerson, Dieng (Harit 62′)

Payet

Sampaoli a décidé de relancer son onze type face à Lens ce dimanche, à l’exception de Kamara forfait. Payet, Under, Saliba, Peres ou encore Guendouzi sont titulaires. Lens propose un gros pressing d’entrée et les olympiens se mettent en difficulté très vite. Saliba rate sa tentative de relance et met son équipe en difficulté, Pau Lopez réalise sa première grosse parade depuis sa titularisation face à Fofana (5′). Cependant, signalé par la VAR, l’arbitre siffle un penalty pour une main de Gueye dans la surface, penalty et carton jaune pour le milieu. Sotoca transforme (0-1 / 9′). L’OM se fait encore peur sur une erreur de Lopez qui se rate au pied. Lens maitrise et a pris le dessus physiquement et tactiquement. Le bloc bas et l’alternance de pressing gène les marseillais. Sur un renvoie rapide, Frankowsli efface Peres et trouve la lucarne de Lopez (0-2 / 37′). L’OM doit se réveiller et c’est Payet qui sonne la révolte. Le meneur de jeu et capitaine va chercher un coup franc très bien placé, qu’il transforme d’une belle frappe au dessus du mur (1-2 / 33′). Ce but a le don de relancer les olympiens, qui montent d’un cran et vont gagner les duels. Payet combine et trouve Gerson au second poteau, le brésilien contrôle parfaitement et voir sa frappe puissante être sortie par la main ferme de Leca (36′). L’OM va chercher un penalty dans les arrêts de jeu, Guendouzi lance Dieng qui est taclé dans la surface. Payet ne tremble et égalise (2-2 / 45’+2). Quelle première mi-temps de folie…