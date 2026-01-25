OM Lens (3-1) : Gouiri et Nwaneri buteurs… Marseille fait le spectacle et se relance !

Trois jours après sa désillusion européenne face à Liverpool, l’Olympique de Marseille a parfaitement réagi en dominant Lens (3-1) au stade Vélodrome. Portés par une entame de match tonitruante, les Marseillais ont rapidement pris le contrôle d’une rencontre qu’ils ont globalement maîtrisée malgré une réduction du score tardive des Sang et Or.

Dès la 3e minute, Amine Gouiri ouvre le score. À la réception d’un ballon venu du côté gauche, l’attaquant marseillais frappe du pied droit dans la surface et profite d’une déviation pour tromper Robin Risser. L’OM ne laisse aucun répit à Lens et double la mise dix minutes plus tard. Lancé dans l’intervalle par Pierre-Emile Højbjerg, Ethan Nwaneri élimine Malang Sarr d’un crochet avant d’ajuster le gardien d’une frappe ras de terre du pied gauche (13e). Lens subit, même si Odsonne Édouard tente de réagir à la 28e minute, sans cadrer.

Après la pause, les Lensois montrent de meilleures intentions. Adrien Thomasson s’essaie à son tour dès la 46e minute, mais sa tentative fuit le cadre. Marseille gère alors son avance avant d’accélérer dans le dernier quart d’heure. À la 75e minute, Amine Gouiri s’offre un doublé en reprenant sans contrôle un centre en une touche de Timothy Weah. Le but est validé après une brève intervention du VAR.

Lens sauve l’honneur en fin de match. Bien servi par Mamadou Sangaré, Rayan Fofana s’infiltre dans la surface et bat Geronimo Rulli d’une frappe du pied droit (85e). Insuffisant toutefois pour empêcher une victoire convaincante de l’OM, qui s’impose 3-1 et se relance en championnat.