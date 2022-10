OM – Lens : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le RC Lens pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video

Les groupes

Le groupe de l’OM

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Kaboré, Tavares, Mbemba, Touré, Kolasinac

Milieux de terrain :

Rongier, Veretout, Gueye, Gerson, Guendouzi

Attaquants :

Sánchez, Suárez, Harit, Ünder, Payet, Dieng

RC Lens

Gardiens :

Leca, Samba

Défenseurs :

Barry, Danso, Fortes, Medina, Haïdara, Boura, Machado, Frankowski

Milieux :

Fofana, Poreba, Pereira Da Costa, Abdul Samed, Claude-Maurice, Onana

Attaquants :

Sotoca, Openda, Buksa, Saïd.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba, Balerdi Kolasinac

Clauss, Rongier, Veretout, Tavares

Guendouzi, Harit

Sanchez

RC Lens :

Samba

Haïdara, Danso, Medina

Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado

Pereira Da Costa

Sotoca, Openda

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – Lens

L’arbitre désigné pour OM – RC Lens ce samedi est monsieur Benoît Millot. Il sera assisté par Alexandre Viala et Cédric Favre. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Nicolas Rainville. Les deux arbitres assistants vidéo seront Yohann Rouinsard et Nicolas Danos.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 20°C / ressentie 19°C

– Vent : SE 11km/h

– Taux d’humidité : 85%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Lens EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 39 Match nul : 21 Victoires RC Lens : 36

Déclarations d’avant-match

« »Il y a beaucoup de ressemblance avec nous. C’est une équipe qui me plaît. Je m’attends à un match dur samedi. Je n’ai pas regardé le classement. Je ne sais pas combien on est. Quatrièmes ? On fera les comptes à la fin. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (20/10/22)

« Il y a beaucoup de qualités chez cette équipe marseillaise : l’intensité, la capacité à avoir en même temps une maîtrise haute et à mettre beaucoup d’intensité dans la récupération, ce qui permet de jouer rapidement les transitions. C’est une équipe complète, qui le montre aussi en Ligue des champions. Tudor est critiqué comme tous les entraîneurs, parfois même avant que ça commence… Il montre à tout le monde qu’il a réussi à faire de très belles choses avec son groupe. Ça me permet de faire passer un petit message. On connaît notre job et ce qui va avec. Je fais un clin d’œil à mes cinq collègues, dont certains avec qui je m’entends bien, qui ont perdu leur poste en très peu de temps » Franck Haise– source : Conférence de presse (20/10/22)