OM – Lens : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué l’ambition de son équipe : « L’équipe a connu une période plus difficile avec trois ou quatre défaites consécutives. Lens est une équipe très organisée et physique, et je veux aborder ce match avec beaucoup de détermination. Il faut vraiment que demain, on réalise une grosse performance, qu’on l’emporte et qu’on passe un cap mentalement. Ce défi concerne tout Marseille, pas seulement l’équipe. Pour devenir un grand club, il faut d’abord adopter une mentalité de grand club. Sinon, on va alterner entre de bons et de mauvais matchs, entre des performances solides et d’autres où on n’est pas à la hauteur. Parfois, on arrive sur le terrain avec l’orgueil qui nous sauve, mais ce n’est pas suffisant. Ce qui nous manque encore, c’est la régularité. C’est là notre véritable défi. »

