OM – Lens : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le RC Lens pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens aura lieu à 20h45 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit, Nadir

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Payet

RC Lens

Gardiens :

Leca, Farinez

Défenseurs :

Boura, Clauss, Gradit, Haïdara, Machado, Medina, Wooh

Milieux :

Boli, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira Da Costa

Attaquants :

Ganago, Kalimuendo, Saïd, Sotoca.

Olympique de Marseille :

P.Lopez – Balerdi, Saliba, L.Peres – Gueye, Guendouzi, Lirola, Rongier, Dieng, Ünder, Payet (cap).

RC Lens :

Leca – Gradit, Wooh, Medina – Clauss, Fofana, Doucouré, Machado – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’arbitre désigné pour OM – RC Lens ce dimanche est monsieur Mikaël Lesage, assisté par Huseyin Ocak et Aurélien Berthomieu. Le quatrième arbitre sera Gaël Angoula. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérôme Brisard et Benjamin Lepaysant.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« Lens est la meilleure équipe du championnat physiquement, pour moi, avec des joueurs très agressifs, très intenses. J’ai pu voir tous les matches de Marseille face à Lens ces dernières années et Lens m’a toujours paru supérieur par le passé. On doit apprendre de ça, lutter contre cette intensité et ce pressing très intense. On va devoir être très bon dans tous les compartiments pour pouvoir lutter contre tout ça. On aura une marge d’erreur très faible. C’est une équipe qui peut faire la différence à tout moment, a de grands joueurs qui vont sûrement nous embêter. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/09/2021)