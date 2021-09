Débrief de la rencontre entre l’OM et le RC Lens ! C’est en direct ce dimanche soir sur YouTube et Twitch. Analysé à chaud du match face à Lens et votre debrief en posant des questions dans les chats ! Notre consultant Jean-Charles De Bono, Benjamin Courmes à la présentation et notre invité Yacine Youssfi sont sur notre plateau !

A suivre sur YouTube

Et sur Twitch