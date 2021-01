OM – Lens : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit le Racing Club de Lens pour le match de retard de la 9e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Téléfoot.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Perrin

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Khaoui, Gueye, Souaré

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Radonjic, Luis Henrique

Racing Club de Lens

Gardiens :

Leca, Farinez

Défenseurs :

Boura, Clauss, Diallo, Fortes, Gradit, Haïdara, Medina, Michelin, Sylla

Milieux :

Doucouré, Fofana, Kakuta, Mauricio, Pereira Da Costa

Attaquants :

Banza, Ganago, Kalimuendo, Sotoca.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo- Rongier, Gueye, Sanson – Payet, Thauvin, Benedetto

Racing Club de Lens :

Leca – Gradit, Fortes, Maidara – Clauss, Doucouré, Fofana, Boura – Kalimuendo, Kakuta, Banza.

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – Lens

L’arbitre désigné pour OM – Lens ce samedi est monsieur Jérôme Pignard

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Averses (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 58%

– Température 12°C / ressentie 5°C

– Vent : SE 35km/h

– Taux d’humidité : 80%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS LENS EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 38

Match nul : 20

Victoires Lens: 34

Déclarations d’avant-match

« On a eu beaucoup d’échanges avec les joueurs. J’espère que cela va donner un impact positif sur l’état d’esprit. Ensuite, un match reste un match. Tout peut se passer. On a un match compliqué contre Lens qui a un système très bon, bien organisé. Ce sera très intéressant de jouer contre eux. Avec la dynamique actuelle du Racing, il faudra gagner ce match avec un bon état d’esprit. Je pense qu’on aura ce bon état d’esprit. […] C’est un match en retard, on a beaucoup parlé d’un point de vue mathématique avec ses 2 matches en retard et ses 6 points hypothétiques. Ces matches en retard peuvent nous mettre dans une situation mauvaise au classement et cela peut avoir une influence. On a tenu la position pendant un certain temps, mais nous avons ensuite perdu beaucoup de points. Ce sera un match très important pour la suite. Nous avons une obligation de vaincre pour être à côté du top. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (18/01/21)

« Une attaque-défense en vue ? Cela nous convient bien. Si l’adversaire est plus fort, on est battu. S’il n’est pas plus fort, et que l’on est à un bon niveau de performance, ça peut donner des matchs sympas et ouverts, où on a réussi régulièrement à créer des surprises. Les clubs qui sont voués à jouer le top 5, à se battre pour l’Europe, évidemment qu’ils doivent jouer peut-être un peu plus que les autres. Parce que ça fait partie de leur ADN et que, quand on a des joueurs de qualité, il faut les laisser s’exprimer Franck Haise– Source : Conférence de presse (19/01/21)