OM – Lens : Le débrief à suivre en direct après le coup de sifflet final !

Rendez-vous au coup de sifflet final ce samedi soir en direct pour un nouveau Débrief du match de l’Olympique de Marseille. Benjamin sera accompagné par Rayane Benmokrane et Yacine Youssfi ! Retour sur la rencontre des Olympiens face au RC Lens avec les traditionnels 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre débrief ! Préparez donc vos questions pour dans les chats pour la fin d’émission ! Nicolas Filhol sera en direct du Vélodrome pour filmer une FANCAM disponible sur notre chaîne YouTube aux alentours de 00h !

Debrief à suivre en direct sur nos chaînes, venez nous suivre !

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :

Vous connecter sur le site www.footballclubdemarseille.fr

Nous suivre sur Youtube

Nous suivre sur Twitch



Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba, Balerdi Kolasinac

Clauss, Rongier, Veretout, Tavares

Guendouzi, Harit

Sanchez

RC Lens :

Samba

Haïdara, Danso, Medina

Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado

Pereira Da Costa

Sotoca, Openda

Confrontations OM VS Lens EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 39 Match nul : 21 Victoires RC Lens : 36

Déclarations d’avant-match

« »Il y a beaucoup de ressemblance avec nous. C’est une équipe qui me plaît. Je m’attends à un match dur samedi. Je n’ai pas regardé le classement. Je ne sais pas combien on est. Quatrièmes ? On fera les comptes à la fin. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (20/10/22)

« Il y a beaucoup de qualités chez cette équipe marseillaise : l’intensité, la capacité à avoir en même temps une maîtrise haute et à mettre beaucoup d’intensité dans la récupération, ce qui permet de jouer rapidement les transitions. C’est une équipe complète, qui le montre aussi en Ligue des champions. Tudor est critiqué comme tous les entraîneurs, parfois même avant que ça commence… Il montre à tout le monde qu’il a réussi à faire de très belles choses avec son groupe. Ça me permet de faire passer un petit message. On connaît notre job et ce qui va avec. Je fais un clin d’œil à mes cinq collègues, dont certains avec qui je m’entends bien, qui ont perdu leur poste en très peu de temps » Franck Haise– source : Conférence de presse (20/10/22)