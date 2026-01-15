OM Lens : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais

SUPPORTERS OM : le virage Dépé fermé après les incidents d’OM-Monaco

Le prochain match de l’Olympique de Marseille au Vélodrome se disputera sans le virage Dépé. La tribune a été suspendue pour la rencontre face à Lens, à la suite des incidents survenus lors d’OM-Monaco.

Une sanction liée aux incidents au Vélodrome

La décision fait suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques, qui avait provoqué le retard du coup d’envoi, ainsi qu’à des expressions orales relevées par les instances disciplinaires.

Un match ferme et un sursis supplémentaire

En plus de cette fermeture pour un match ferme, le virage Dépé écope également d’un match de suspension avec sursis, ce qui expose la tribune à une sanction plus lourde en cas de nouvel incident.

Cette décision impactera directement l’ambiance du Vélodrome pour OM-Lens, un rendez-vous important du calendrier marseillais.