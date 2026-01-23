Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Lens, Paixao, Emerson… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Lens, Paixao, Emerson… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

 

À la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, leader du championnat, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse pour faire le point sur l’état de son groupe. L’entraîneur marseillais est revenu sur la défaite contre Liverpool, la gestion de certains joueurs clés, l’intégration de Quinten Timber et les enjeux majeurs du rendez-vous face aux Lensois.

 

 

Les 5 points à retenir de la conférence de presse de Roberto De Zerbi

 

 

L’objectif clair face à Lens : gagner et se relancer

 

De Zerbi n’a pas tourné autour du pot : « On veut trois points face au premier ». Après le revers contre Liverpool, l’OM veut se remettre dans le bon sens avant le déplacement à Bruges. Une victoire permettrait de revenir à cinq points de Lens, un élément moteur dans la préparation du match.

 

 

Un regard lucide sur la défaite contre Liverpool

L’entraîneur italien a reconnu un match insuffisant, notamment sur le plan tactique. « On a commis trop d’erreurs, des erreurs tactiques, de positionnement », a-t-il expliqué, tout en soulignant une meilleure seconde période. Une défaite qu’il assume, rappelant que face à un adversaire comme Liverpool, la moindre erreur se paie cash.

 

 

Des ajustements contraints par les blessures et la fatigue

L’absence d’Emerson Palmieri pour plusieurs semaines est un coup dur. De Zerbi a reconnu une part de responsabilité dans sa blessure, liée à une fatigue mal gérée. Sans lui, plusieurs options sont envisagées, comme Medina ou Murillo, voire une organisation différente. Concernant Aguerd, touché lors de la CAN, le staff attend encore de voir son évolution.

 

 

La gestion de Paixão et l’importance de respecter les rôles

De Zerbi a tenu à clarifier la situation d’Igor Paixão, récemment utilisé dans un rôle défensif. « Paixao c’est un attaquant », a-t-il insisté, reconnaissant que le faire jouer latéral était « un choix trop flou ». Le Brésilien, comme Aubameyang, a beaucoup enchaîné et bénéficie d’un temps de repos, sans inquiétude sur son état.

 

 

Timber déjà prêt et confiance dans le potentiel offensif de l’OM

Le coach marseillais s’est montré très positif sur Quinten Timber, « déjà prêt à débuter », soulignant ses qualités physiques et techniques. De Zerbi a également défendu son projet de jeu en s’appuyant sur les chiffres : l’OM est, selon lui, la meilleure attaque de France et l’une des plus prolifiques en Europe. « Quand on joue mal, c’est aussi la responsabilité des joueurs, mais les buts marqués le sont aussi », a-t-il rappelé.

